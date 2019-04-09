خرج الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام مصابا من المباراة التي جعمت فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتحم كين بشكل قوي مع مدافع مانشستر سيتي فابيان ديلف الذي داس على قدمه ما جعله يسقط متألما من الإصابة التي لحقت به.

GIF: الالتحام القوي بين هاري كين وفابيان ديلف والذي انتهى بخروج كين مصابًا.#UCL

pic.twitter.com/JS114xisRs — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) 9 апреля 2019 г.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن موسم كين قد يكون انتهى بعد تعرض اللاعب لإصابة قوية في الكاحل في ملعب "وايت هارت لين"..

ولم يستطع كين اكمال اللقاء بعد تلقيه الإصابة، وغادر محمولا على أكتاف الجهاز الطبي لنادي توتنهام، ودفع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بالبرازيلي لوكاس مورا بدلا منه.

📸 خروج هاري كين على أكتاف اثنين من طاقم توتنهام. pic.twitter.com/bza2xd7AOx — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) 9 апреля 2019 г.

ماوريسيو #بوتشيتينو عن اصابة هاري #كين بالكاحل :



” إنها تبدو سيئة للغاية للأسف .. التواء في نفس الكاحل ، ربما سنخسر هاري لغاية نهاية الموسم “ pic.twitter.com/ZraxnHLdxA — توتنهـآم عـرب (@TottenhamArb) 9 апреля 2019 г.

وبالرغم من خروج المهاجم كين إلا أن فريقه تمكن من الفوز على مانشستر سيتي بفضل هدف زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ ليحقق فريقه خطوة مهمة لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات