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أبطال أوروبا.. سون يمنح توتنهام خطوة أولى نحو نصف النهائي

الرياضة

أبطال أوروبا.. سون يمنح توتنهام خطوة أولى نحو نصف النهائي
Reuters
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حقق توتنهام فوزا مهما على ضيفه مانشستر سيتي 1-0، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفضل الهدف الوحيد الذي سجله الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وسجل الكوري هيونغ مين سون هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي بـ(12 دقيقة).

ونجح توتنهام في الفوز في أول مواجهة أوروبية في تاريخه على الملعب الجديد "ملعب توتنهام هوتسبرز"، كما أن تلك المواجهة كانت الأولى من نوعها بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية.

المصدر: وكالات

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