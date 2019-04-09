الاتحاد السعودي يخطف فوزا مثيرا من لوكوموتيف الأوزبكي في أبطال آسيا

خطف الاتحاد السعودي فوزا صعبا من ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 2-2 اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل ناصر الشمراني في (د.48 من ركلة جزاء) وفهد المولد في (د.50 و90+4 من ركلة جزاء) أهداف الاتحاد، في حين أحرز جامشيد اسكندروف في (د.70) وفيليب راجيفاتش في (د.82) هدفي لوكوموتيف.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز الوحدة الإماراتي خارج ملعبه على الريان القطري 2-1 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الاتحاد، مقابل 3 نقاط لكل من السد ولوكوموتيف.

المصدر: وكالات