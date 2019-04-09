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أبطال آسيا.. الوحدة الإماراتي يهزم الريان القطري في عقر داره

الرياضة

أبطال آسيا.. الوحدة الإماراتي يهزم الريان القطري في عقر داره
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فاز الوحدة الإماراتي خارج ملعبه على الريان القطري 2-1، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الريان عبر هدف غيلمين ريفاس في (د.52) قبل أن يرد الوحدة بهدفين عن طريق سيباستيان تاغليابوي في (د.67) وليوناردو في (د.90+3 من ركلة جزاء).

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الاتحاد، مقابل 3 نقاط لكل من السد ولوكوموتيف.

المصدر: وكالات

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