بیرسبولیس الإيراني يتغلب على الأهلي السعودي في أبطال آسيا (فيديو)

تغلب بیرسبولیس الإيراني على الأهلي السعودي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل هدفي الفريق الإيراني كل من شجاع خليل زاده وعلي عليبور في الدقيقتين 18 و48 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع بیرسبولیس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف باختكور الأوزبيكي متصدر المجموعة الرابعة بـ5 نقاط، والذي تعادل في وقت سابق اليوم مع السد القطري صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط بهدفين لكل منهما، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

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المصدر: TheAFCCL/twitter