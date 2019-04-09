شاهد.. معركة شرسة ودامية خلال مباراة في البرازيل

شهدت المباراة بين "أتلتيكو غويانينس" وضيفه "فيلا نوفا" في إياب نصف نهائي كأس جويانو البرازيلي مشاهد عنف دامية بين لاعبي الفريقين، مما دفع رجال حفظ النظام للتدخل للسيطرة على الوضع.

وبعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة مباشرة، ونتيجة التوتر الكبير الذي شهده اللقاء والالتحامات الجسدية العنيفة والبطاقات الملونة العديدة، تلاسن بعض لاعبي الفريقين وتطورت الأحداث سريعا إلى تشابك عنيف بالأيدي والأرجل قبل أن تتسع دائرة المتعاركين لتشمل أغلبية لاعبي الفريقين مع الجهازين الفنيين، وهنا تدخلت قوات الشرطة وفتحت الغاز المسيل للدموع على اللاعبين لفض الاشتباك، وللسيطرة على الوضع.

وتدخلت الطواقم الطبية لإسعاف عدد من اللاعبين الذين أصيبوا بالشجار وسالت الدماء على وجوههم وأجسادهم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز أتلتيكو غويانينس بهدف وحيد، أهله إلى المباراة النهائية للبطولة بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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المصدر: globo.com