سيكون مانشستر يونايتد ومدربه أولي غونار سولشاير على موعد مع برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في تكرار لنهائي العامين 2009 و2011 اللذين خرج بنتيجتهما النادي الكتالوني منتصرا.

ويدخل يونايتد هذه المرحلة بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي، بفوز غال 3-1 في العاصمة الفرنسية بعد التأخر 0-2 على ملعبه.

وفي حين سيعول النرويجي سولشاير الذي منح فريقه لقب دوري الأبطال 1999 على حساب بايرن ميونخ على ملعب برشلونة كامب نو، على التحسن الإيجابي الذي أدخله على "الشياطين الحمر" منذ تعيينه بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر، سيكون في مواجهة فريق يقدم أداء لافتا في الفترة الماضية أبعده في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد، وقربه من لقب ثان تواليا.

وعلى رغم بعض النتائج السلبية التي حققها مؤخرا، بخسارته ثلاث مباريات من آخر أربع مواجهات في مختلف المسابقات، يبدي سولشاير اقتناعه بقدرة فريقه على العبور إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2011، لاسيما وأنه يأمل في إحياء روح 1999 في صفوف فريقه.

وقال سولشاير في مقابلة مع شبكة "أي أس بي أن"، "عندما عدت إلى هنا كمدرب فكرت كثيرا في ما يجعل الفريق فائزا. إلى ماذا نحتاج فعلا لنفوز على الساحة الأبرز؟ أنا لست شخصا يستند إلى أمجاده السابقة".

من جهته، قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة: مانشستر يونايتد فريق قوي ويتمتع حاليا بسجل جيد في المباريات التي خاضها في الآونة الأخيرة وهو ما رفع معنويات الفريق. ولم يسبق لبرشلونة أن حقق الفوز في أولد ترافورد. سنسعى لتغيير هذا الأمر.

وسبق لبرشلونة أن تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي البطولة عامي 2009 و2011 لكنه لم يفز على مانشستر يونايتد في عقر داره باستاد "أولد ترافورد" في أي مواجهة سابقة بينهما.

المصدر: وكالات