هانوفر الألماني يُقيل مديره الرياضي بسبب النتائج الكارثية

فسخ نادي هانوفر الألماني لكرة القدم، تعاقده مع المدير الرياضي هورست هيلدت، لعدم وفائه بالوعود التي قطعها على نفسه قبل بداية الموسم الحالي.

وذكر النادي، في بيان له اليوم: "هدف الفريق في موسم 2018 - 2019 كان مكانا آمنا في منتصف جدول المسابقة. قيادة الفريق الرياضية أكدت أن هذا الهدف سيتحقق من خلال تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات. هذا لم يحدث".

Hannover 96 hat sich heute von Manager Horst #Heldt getrennt. Weitere Infos findet Ihr hier. 👇 #H96#NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/nqL5QSq9WG — Hannover 96 (@Hannover96) April 9, 2019

ويواجه هانوفر شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث تفصله 7 نقاط فقط عن صاحب المركز الـ16 الذي يخوض دورا فاصلا من أجل البقاء، فيما يحتاج إلى 11 نقطة لضمان عدم الهبوط بغض النظر عن نتائج باقي الفرق.

وتولى هيلدت البالغ 49 عاما منصب المدير الرياضي في هانوفر عام 2017 بعقد يمتد حتى 2021 .

وخاض هانوفر الموسم الحالي بأغلى فريق في تاريخه، ولكنه الأقل نجاحا في مسيرة النادي.

وقال مارتن كايند رئيس النادي: "موسم كارثي على المستويين الرياضي والاقتصادي، هانوفر يحتاج لبداية منتعشة"، في إشارة إلى أن النادي سيعين مديرا رياضيا جديدا قريبا.

المصدر: وكالات