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صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة بورتو في دوري الأبطال

الرياضة

صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة بورتو في دوري الأبطال
Reuters
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يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء بورتو البرتغالي في ملعب الأنفيلد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جيمس ميلنر و ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو و هيندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات

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