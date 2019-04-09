صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة بورتو في دوري الأبطال
Reuters
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يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء بورتو البرتغالي في ملعب الأنفيلد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Predicted #LFC XI to face Porto tonight according to Paul Joyce. Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Dlsiv5ZI0F— Anfield HQ (@AnfieldHQ) April 9, 2019
ويتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جيمس ميلنر و ألكسندر أرنولد.
في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو و هيندرسون.
في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
المصدر: وكالات
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