يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء بورتو البرتغالي في ملعب الأنفيلد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Predicted #LFC XI to face Porto tonight according to Paul Joyce. Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Dlsiv5ZI0F — Anfield HQ (@AnfieldHQ) April 9, 2019

ويتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جيمس ميلنر و ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو و هيندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات