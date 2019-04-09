رئيس الزمالك يلوح للمتطاولين بالسيف ويسخر من مدير الكرة بنادي الأهلي (فيديو)

سخر رئيس الزمالك المصري، مرتضى منصور من مدير الكرة بنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، وذلك خلال فيديو نشره الزمالك على موقعه الرسمي.

ويظهر مرتضى منصور في الفيديو خلال تلقيه هدية من شريفة الفار، عضو مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ورئيسة بعثة كرة يد الزمالك التي توجت مؤخرا بلقب بطولة السوبر الإفريقي في المغرب، على حساب النادي الأهلي، والتأهل لكأس العالم للأندية في السعودية.

والهدية عبارة عن سيف كان والدها، شريف الفار، نجم القلعة البيضاء الأسبق قد حصل عليه من الملك حسين (ملك الأردن الراحل)، بينما قدمته هي لرئيس الزمالك.

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وقال منصور إن هذا السيف سيقطع به لسان كل من يتطاول على الزمالك، أو يقلل من قيمة النادي، كما سخر من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي بعد أن ظل الأخير يردد أن "الأهلي جبروت" حتى "جاب الأهلي الأرض" على حد قوله، ملمحا للهزيمة المدوية للأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة السبت الماضي.

ووجه منصور الشكر لشريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك؛ كونها أول سيدة تترأس بعثة لعبة جماعية، وتحصد بطولة.

المصدر: el-zamalek.com