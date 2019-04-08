استقلال طهران يهزم الهلال السعودي في أبطال آسيا

خسر الهلال السعودي أمام الاستقلال الإيراني 1-2، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل علي كريمي في (د.5) وبيجمان منتظري في (د.30) هدفي الاستقلال، في حين أحرز بافيتمبي غوميز في (د.71) هدف الهلال.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تعادل الدحيل القطري مع العين الإماراتي 2-2.

وحافظ الهلال رغم الخسارة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الدحيل والاستقلال ونقطتين للعين.

المصدر: وكالات