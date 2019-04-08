النصر السعودي يضرب الزوراء العراقي بـ"رباعية" في أبطال آسيا

قلب نادي النصر السعودي تأخره ليحقق الفوز على الزوراء العراقي 3-1 اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الزوراء عبر هدف أحمد فاضل في (د.12)، قبل أن يرد النصر برباعية عن طريق عبدالله السالم في (د.24 من كلة جزاء) ويحيى الشهري في (د.29) وعمر هوساوي في (د.59) وغويليانو في (د.90+4).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز زوباهان الإيراني خارج ملعبه على الوصل الإماراتي 3-1.

وانفرد زوباهان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للزوراء و3 لكل من الوصل والنصر.

المصدر: وكالات