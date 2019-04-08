الدحيل القطري يتعادل مع العين الإماراتي في أبطال آسيا

تعادل نادي الدحيل القطري مع ضيفه العين الإماراتي 2-2، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل كريم بوضياف في (د.9) ويوسف العربي في (د.32) هدفي لخويا، في حين أحرز جمال معروف في (د.36) وماركوس بيرغ في (د.58) هدفي العين.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط من ثلاث مباريات للدحيل ونقطتين للعين ونقطة للاستقلال.

المصدر: وكالات