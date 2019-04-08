أعلن نادي النجمة اللبناني أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغه قراره إقامة مباراتيه ضد هلال القدس الفلسطيني ضمن الجولة الثالثة (المجموعة الأولى) لمسابقة كأس الاتحاد على أرض محايدة.

وغاب النجمة عن المواجهة الأولى ضد الفريق الفلسطيني، والتي كانت مقررة في الأول من أبريل في ملعب "فيصل الحسيني" المحاذي لمدينة القدس، وذلك "التزاما بالقوانين اللبنانية التي تمنع المواطنين اللبنانيين من زيارة الأراضي المحتلة".

وأعلن الاتحاد القاري "إحالة الأمر إلى اللجان المختصة" للبحث فيه.

وأوضح النادي اللبناني أنه تلقى صباح اليوم كتابا موجها من الاتحاد القاري للعبة إلى اللبناني، يتضمن قرارا بإعادة جدولة المباراتين وإقامتهما على أرض محايدة، في الثالث من أبريل والسادس منه.

وأورد النادي في بيان على صفحته على موقع فيسبوك "ستعقد إدارة نادي النجمة اجتماعا استثنائيا، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس النادي أسعد صقال لتحديد الخيارات ومكان إقامة المباراة بعد أن ترك الاتحاد الآسيوي لنادي النجمة حرية اختيار الأرض المحايدة بالتنسيق والتشاور مع نادي هلال القدس الفلسطيني".

وشكرت الإدارة "كل من تضامن معها في هذه الخطوة المحقة مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة أي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأوقعت قرعة المسابقة هلال القدس في المجموعة الأولى مع الوحدات الأردني والنجمة اللبناني والجيش السوري. وأثيرت مسألة خوض الفريق الفلسطيني مباراتيه مع النجمة والجيش على أرضه، نظرا لأن لبنان وسوريا لا يزالان رسميا في حالة حرب مع الاحتلال، وتاليا يحظر على مواطنيهما دخول الأراضي المحتلة وعبور نقاط سيطرة الاحتلال.

وكان هلال القدس أعلن سابقا تمسكه بحقه بخوض المباريات المحتسبة "بيتية" على أرضه رغم الإشكالية بشأنهما.

وخاض الهلال مباراته "البيتية" مع نادي الوحدات الأردني وخسرها (6-2) فيما تعادل مع الجيش السوري (1-1) في مباراة الذهاب التي أقيمت في البحرين (تعتبر على أرض النادي السوري)، وهو ما وضعه ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى.

المصدر: أ ف ب