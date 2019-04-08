"برج العرب" يصدم الأهلي المصري قبل موقعة صن داونز

أرسلت إدارة ملعب برج العرب، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تعتذر فيه عن استضافة لقاء الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور الحديث فيها عن عدم جاهزية ملعب برج العرب لاستضافة المباراة، فسوء أرضية الملعب كانت سببا في طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من نظيره المصري نقل المباراة إلى ملعب آخر.

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وبالفعل، نقلت المباراة إلى ملعب الجيش بالسويس، لكن الأهلي طلب إعادتها لملعب برج العرب وهو ما وافق عليه الكاف رسميا أمس الأحد.

وسيكون الأهلي أمام مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب في الـ13 من أبريل الجاري، بعد سقوطه بخماسية مذلة ذهابا أول أمس أمام مضيفه الجنوب إفريقي، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات