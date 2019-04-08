علاء مبارك يوجه رسالة للأهلي المصري بعد الهزيمة المدوية في دوري الأبطال

عبر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عن دعمه للأهلي المصري في مشواره بمهمته الإفريقية، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.

وكتب علاء عبر صفحته الرسمية في تويتر قائلا: "معاك يا أهلي في إفريقيا وبالروح القتالية تسعدنا"، وأضاف في نفس التغريدة قائلا: "يا رب"، في إشارة إلى تمنياته بأن يقلب الفريق الأحمر الطاولة في مباراة الإياب.

معاك يا اهلى فى افريقيا وبالروح القتالية تسعدنا 🙏يارب — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 7, 2019

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وكشف نجل الرئيس المصري السابق عن هوية الفريق الذي يشجعه، في معرض رده على تغريدة قال فيها أحد متابعيه: "أول مرة أشوف واحد يشجع الإسماعيلي يساند الأهلي".

ورد علاء مبارك على تغريدة المتابع موضحا موقفه من الناديين: "بشجع الإسماعيلي، ولكن مع الأهلي في إفريقيا"، على حد تعبيره.

وسيكون الأهلي أمام مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب في الـ13 من أبريل الجاري، بعد سقوطه بخماسية مذلة ذهابا أمام مضيفه الجنوب إفريقي، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات