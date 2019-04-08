 
مباشر

شاهد.. مهاجم سان جيرمان يتقمص دور "دفاع الخصم" ويحرم فريقه من التتويج باللقب

الرياضة

شاهد.. مهاجم سان جيرمان يتقمص دور
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/louh

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ستراسبورغ في ختام الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لقطة غريبة كان بطلها مهاجم أصحاب الأرض، الكاميروني تشوبو موتينغ.

وتظهر اللقطة التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعب وسط سان جيرمان، كريستوفر نكونكو، وهو يضع الكرة بإتقان من فوق حارس الضيوف في الدقيقة 28 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، وكانت الكرة في طريقها إلى الشباك عندما تدخل تشوبو موتينغ، وبدا يحاول تسجيل الهدف بنفسه، لكنها اصطدمت بقدمه اليسرى بطريقة غريبة، لتتوقف على خط المرمى ويحرم فريقه من التقدم.

وقال اللاعب البالغ 30 عاما في تصريح صحفي أعقب المباراة تعليقا على اللقطة: "ترددت. اعتقدت أنني كنت في موقف تسلل".

إقرأ المزيد
ستراسبورغ يؤجل تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي (فيديو)

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، وكان سان جيرمان بحاجة للفوز للتتويج مبكرا بلقب الدوري الفرنسي بعد تعادل وصيفه ليل مع ريمس بنتيجة 1-1.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها تسوية خاشقجي.. أغلى تسويات الطلاق في التاريخ