شاهد.. نجم ليفربول يعثر بالصدفة على شبيه الفرعون صلاح

عثر النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على شبيه الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق الريدز.

ونشر اللاعب الكرواتي، فيديو صوره بنفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، اليوم الأحد، يظهر فيه شخص يشبه صلاح، ويرتدي قميص نجم الفراعنة، معلقا: "صلاح أراد بعد مباراة ساوثهامبتون أن يكون وحيدا بعض الوقت، لذا قرر أن يستخدم الدراجة الهوائية للعودة إلى ليفربول في زمن قياسي (11 ساعة و52 دقيقة)".

كما هتف لوفرين للمشجع بأغنية "موو صلاح" الشهيرة التي ترددها جماهير الريدز للنجم المصري منذ الموسم الماضي.

وسجل صلاح هدفا رائعا في فوز ليفربول على ساوثهامبتون 3-1، في المباراة التي جمعتهما أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليغ.

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ورفع النجم المصري رصيده إلى 18 هدفا، ويأتي في المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي صاحب الـ19 هدفا.

المصدر: وكالات