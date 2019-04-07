 
مباشر

ستراسبورغ يؤجل تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي (فيديو)

الرياضة

ستراسبورغ يؤجل تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/losr

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبورغ بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب حديقة الأمراء في ختام الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم سان جيرمان بهدف الكاميروني تشوبو موتينغ في الدقيقة 13، ورد ستراسبورغ بثنائية لنونو دا كوستا وأنطوني جونكفاليز بالدقيقتين 26 و38، قبل أن يدرك تيلو كيرير التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 82.

إقرأ المزيد
نيمار يوجه رسالة لميسي وسواريز بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

وبهذا التعادل، رفع سان جيرمان حامل اللقب رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة، ولكنه فرط في فرصة ذهبية لحسم تتويجه الليلة بعد تعادل وصيفه ليل مع ريمس بنتيجة 1-1، فيما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي (الليغ 1).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا