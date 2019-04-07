ستراسبورغ يؤجل تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي (فيديو)

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبورغ بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب حديقة الأمراء في ختام الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم سان جيرمان بهدف الكاميروني تشوبو موتينغ في الدقيقة 13، ورد ستراسبورغ بثنائية لنونو دا كوستا وأنطوني جونكفاليز بالدقيقتين 26 و38، قبل أن يدرك تيلو كيرير التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 82.

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وبهذا التعادل، رفع سان جيرمان حامل اللقب رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة، ولكنه فرط في فرصة ذهبية لحسم تتويجه الليلة بعد تعادل وصيفه ليل مع ريمس بنتيجة 1-1، فيما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي (الليغ 1).

المصدر: وكالات