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زينيت يهدر نقطتين ثمينتين في الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

زينيت يهدر نقطتين ثمينتين في الدوري الروسي (فيديو)
Sputnik Григорий Сысоев
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تعادل زينيت سان بطرسبورغ مع مضيفه لوكوموتيف موسكو 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي في الدقيقة 54، وعادل فلاديسلاف إغناتييف النتيجة للوكوموتيف في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

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وبهذا التعادل، رفع زينيت رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه كراسنودار الذي تغلب بنفس الجولة على ضيفه كريليا سافيتوف بهدف نظيف، كما رفع لوكوموتيف رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

المصدر: match.tv

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