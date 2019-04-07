مدرب الزوراء العراقي عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي: نسعى للتأهل المبكر

أكد مدرب نادي الزوراء العراقي، حكيم شاكر، اليوم الأحد، أنه اختار الأسلوب والنظام المميز للعب الذي يضمن التأهل مبكرا عن المجموعة الأولى.

وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي قبل يوم من مباراة الزوراء ومضيفه النصر السعودي في دوري أبطال آسيا: "أعددنا الفريق بشكل جيد رغم الظروف التي واجهتنا خلال الأيام الأخيرة، لكنا حاولنا تجاوزها وإعداد الظروف المثالية للاعبين".

وأضاف: "مباراتنا أمام متصدر الدوري السعودي ونعلم جيدا إمكانيات منافسنا وهو يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين والدوليين السعوديين".

وأشار شاكر إلى أن "تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد سيعطينا الأفضلية في التأهل مبكرا. نلعب بواقعية وفق إمكانياتنا واخترنا الأسلوب والنظام المميز الذي نبحث من خلاله إلى تصدر مجموعتنا والتأهل مبكرا".

يذكر أن فريق الزوراء العراقي يتصدر مجموعته الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن فريق ذوب آهن الإيراني عبر تعادل مع الأخير وفوز على الوصل الإماراتي، فيما يأتي النصر السعودي بذيل الترتيب من دون أي نقاط.

المصدر: RT