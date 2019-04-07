أخبار سيئة للأهلي المصري قبل مواجهة "صن داونز" في دوري الأبطال

خضع سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، لفحص طبي ظهر اليوم الأحد عقب عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا.

وأثبت الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب، إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة عقب سقوطه خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمس السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

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ويتوقع أن يغيب اللاعب عن المشاركة لما يقرب من شهرين بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن مباراة الإياب أمام صن داونز.

وسيكون الأهلي أمام مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب التي يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية في الـ13 من أبريل الجاري، بعد سقوطه بخماسية مذلة ذهابا أمس السبت أمام مضيفه الجنوب إفريقي، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

المصدر: وكالات