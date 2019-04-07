واتفورد يصعق وولفرهامبتون ويصعد لمواجهة مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل واتفورد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على وولفرهامبتون 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الدور نصف النهائي من البطولة.

وافتتح وولفرهامبتون باب التسجيل عن طريق الإيرلندي مات دوهيرتي في الدقيقة 36، وعزز المكسيكي راؤول خيمينيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن ينتفض واتفورد ويسجل هدفين، جاء الأول عبر الإسباني جيرارد دولوفيو في الدقيقة 79، والثاني عن طريق روي دييني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

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واستطاع واتفورد أن يسجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول، عن طريق جيرارد دولوفيو في الدقيقة 104، والذي سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وبهذا الفوز، ضرب واتفورد موعدا مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي ستقام في الـ18 من مايو المقبل.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية بعد فوزه على برايتون أمس بهدف دون رد.

المصدر: وكالات