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إشبيلية يتغلب على بلد الوليد ويعزز طموحاته الأوروبية (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يتغلب على بلد الوليد ويعزز طموحاته الأوروبية (فيديو)
SevillaFC/twitter
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عزز إشبيلية آماله في المنافسة على المقاعد الأوروبية، عقب عودته بانتصار صعب على بلد الوليد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي إشبيلية كل من روكي ميسا ومنير الحدادي في الدقيقتين 84 و90+2 على التوالي.

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وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، على بعد نقطة واحدة من المركز الرابع الذي يحتله خيتافي، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 30 نقطة في المركز الـ17على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sila.tv

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