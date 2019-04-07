إيفرتون يتغلب على أرسنال ويشعل الصراع على المركز الرابع

تغلب نادي إيفرتون على ضيفه أرسنال بهدف مقابل لا شيء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المدافع فيل غاغيلكا، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة العاشرة.

Everton 1-0 Arsenal FT:



Shots: 23-7

Pass accuracy: 78%-80%

Chances created: 14-5

Possession: 43%-57%

Fouls conceded: 8-9



Three wins in a row for the Toffees. pic.twitter.com/bGK7VmD6dU — Squawka Football (@Squawka) 7 апреля 2019 г.

وبات أرسنال مهددا بفقدان المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 63 نقطة، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه نادي تشيلسي، الذي يواجه غدا ضيفه وست هام.

أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 46 نقطة، وارتقى إلى المركز السابع.

المصدر: وكالات