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مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قيادة "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري

خيتافي يعزز آماله بالتواجد في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

خيتافي يعزز آماله بالتواجد في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
AthleticClub/twitter
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عزز خيتافي آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز لنجمه أنخيل لويس رودريغيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع خيتافي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 43 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر:  sila.tv

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