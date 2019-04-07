أوفا يحقق فوزا تاريخيا على روستوف في الدوري الروسي

تغلب نادي أوفا على ضيفه روستوف بهدف دون رد، في مباراة جمعت الفريقين اليوم، لحساب المرحلة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أوفا بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه النيجيري سيلفيستر إيغبون، الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء، في الدقيقة (26).

وهذه المرة الأولى التي يتغلب فيها أوفا على روستوف عبر تاريخه في الدوري الروسي، كما أن هذا الفوز هو الأول للفريق في الدوري هذا العام.

ورفع أوفا رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد روستوف عند 32 نقطة في المرتبة السادسة.

المصدر: bashinform.ru