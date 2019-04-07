رسميا.. "الكاف" يكشف تصنيف منتخبات كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر الصيف المقبل، وذلك قبل أيام من سحب قرعة البطولة.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

المستوى الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون – السنغال.

المستوى الثاني: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - ‏مالي – غينيا.

المستوى الثالث: أوغندا - جنوب إفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوي - أنغولا – بوروندي.

المستوى الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر – تنزانيا.

وتسحب، يوم الجمعة القادم، قرعة البطولة المقررة في مصر خلال الفترة من 22 يونيو لغاية 20 يوليو المقبلين.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الإفريقية.

المصدر: وكالات