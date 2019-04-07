آل الشيخ ينشر تغريدة غامضة بعد السقوط المدوي للأهلي المصري

تفاعل المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، مع سقوط الأهلي المصري المدوي أمام صن داونز الجنوب إفريقي (0-5)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "لابد للحق أن يظهر ولو بعد حين.. قلنا الكلام من الأول من محبة".

وانفجرت أزمة بين آل الشيخ وإدارة الأهلي المصري بقيادة محمود الخطيب منذ قرابة سنة، بعدما كان آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأحمر.

وتلقى الأهلي واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه، بخسارته المفاجئة أمس، بخماسية نظيفة أمام صن داونز.

ويلتقي الفريقان مجددا السبت المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى الدور نصف النهائي، علما بأن الأهلي خسر نهائي النسخة الماضية.

يذكر أن فريق نادي بيراميدز الذي يملكه آل الشيخ، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ57 نقطة، والأهلي الوصيف بـ55 نقطة.

المصدر: تويتر