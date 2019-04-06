الترجي التونسي يسقط القسنطيني بالجزائر .. والوداد يعود بتعادل ثمين من أرض حوريا

عاد الترجي التونسي من الجزائر بفوز ثمين أمام شباب القسنطيني الجزائري 3-2، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

سجل ثلاثية الترجي كل من يوسف البلايلي في (د.6 من ركلة جزاء) وفوسيني كوليبالي في (د.47)، ومحمد علي اليعقوبي في (د.74)، بينما أحرز هدفي الفريق الجزائري عادل جعبوط في (د.49)، ونسيم يطو في (د.71).

وسيقام لقاء الإياب في الـ13 من الشهر الجاري، على الملعب الأولمبي برادس.

وحقق الوداد البيضاوي المغربي تعادلا ثمينا مع مضيفه حوريا كوناكري الغيني من دون أهداف في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وسيكون الوداد مطالبا بالفوز في موقعة الإياب في الـ13 من الشهر الجاري، من أجل العبور للمربع الذهبي.

المصدر: وكالات