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سواريز وميسي يحسمان القمة مع أتلتيكو ويقربان برشلونة من اللقب

الرياضة

سواريز وميسي يحسمان القمة مع أتلتيكو ويقربان برشلونة من اللقب
Reuters
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نجح برشلونة بتخطي ضيفه أتلتيكو مدريد 2-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز ثنائية البارسا كل من لويس سواريز في (د.85)، وليونيل ميسي في (د.87).

وطرد دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو في (د.28)، بسبب تلفظه بعبارات غير لائقة إلى الحكم، واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة من كلا الفريقين، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الفريقين في سبع مناسبات.

وعزز ميسي موقعه في صدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 33 هدفا، متفوقا بفارق 13 هدفا على أقرب ملاحقيه سواريز.

وبات برشلونة على مشارف الاحتفاظ بلقب "الليغا" للموسم الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع رصيده إلى 73 نقطة، ليواصل التحليق في صدارة المسابقة، متفوقا بفارق 11 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي.

المصدر: وكالات

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