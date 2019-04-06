تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه برايتون 1-0، اليوم السبت، على استاد ويمبلي في المربع الذهبي.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي غابريل جيسوس الذي سجل هدف الفوز في (د.4).

ويلتقي سيتي في النهائي في الـ18 من مايو المقبل، مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع الأحد، بين واتفورد وولفرهامبتون.

ويسعى سيتي لحصد لقبه السادس في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن فاز باللقب خمس مرات من قبل في أعوام 1904، 1934، 1956، 1969 و2011.

المصدر: وكالات