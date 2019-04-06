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بايرن ميونخ يضرب دورتموند بـ"خماسية" ويخطف الصدارة

الرياضة

بايرن ميونخ يضرب دورتموند بـ
Reuters
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سحق بايرن ميونخ ضيفه بوروسيا دورتموند، بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في المرحلة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

تناوب على خماسية البايرن كل من ماتس هوملز في (د.10) وروبرت ليفاندوفسكي في (د.17 89) وخافي مارتينيز في (د.41) وسيرج نابري في (د.43). 

وبهذا الفوز، استعاد بايرن ميونخ صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة أمام دورتموند ملاحقه المباشر.

المصدر: RT

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