بايرن ميونخ يضرب دورتموند بـ"خماسية" ويخطف الصدارة

سحق بايرن ميونخ ضيفه بوروسيا دورتموند، بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في المرحلة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

تناوب على خماسية البايرن كل من ماتس هوملز في (د.10) وروبرت ليفاندوفسكي في (د.17 89) وخافي مارتينيز في (د.41) وسيرج نابري في (د.43).

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند pic.twitter.com/fRG6KYxHKK — Goal (@Z8HC1l5SrpVQR0B) 6 апреля 2019 г.

وبهذا الفوز، استعاد بايرن ميونخ صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة أمام دورتموند ملاحقه المباشر.

المصدر: RT