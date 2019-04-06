يوفنتوس يقلب الطاولة على ميلان ويقترب من حسم لقب "الكالتشيو"

واصل يوفنتوس زحفه نحو لقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه ميلان 2-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ31 من "الكالتشيو".

ونجح يوفنتوس في قلب الطاولة على ضيفه ميلان بعد أن حول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين. أحرز للفائز كل من باولو ديبالا في (د.60 من ركلة جزاء) ومويس كين في (د.84) فيما أحرز هدف ميلان الوحيد كريستوف بيونتك في (د.39).

الدوري الايطالي اهداف اليوفي والميلان كاملة مع الاعادات 🔥 #يوفنتوس_ميلانpic.twitter.com/HbnV0zfiK8 — أهداف كرة القدم HD (@HD80197028) 6 апреля 2019 г.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 84 نقطة بفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي مع ضيفه جنوى، الأحد.

وتوقف رصيد ميلان عند 52 نقطة في المركز الرابع ولكن بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الخامس أتالانتا الذي يلتقي مع مضيفه إنتر ميلان، غدا الأحد.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق تورينو مع مضيفه بارما من دون أهداف.

المصدر: وكالات