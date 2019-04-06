ليستر سيتي يقسو على هادرسفيلد "الهابط" برباعية

واصل ليستر سيتي صحوته بقيادة مدربه الجديد برندن رودجرز عندما تغلب على مضيفه هادرسفيلد أول المغادرين للـ"برميريليغ" 4 -1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

أحرز رباعية ليستر كل من يوري تيليمانس في (د.24) وجيمي فاردي في (د.48 و84 من ركلة جزاء) وجيمس ماديسون في (د.79)، فيما سجل آرون موي هدف هادرسفيلد الوحيد في (د.52 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، بعد أن تأكد هبوط الفريق للدرجة الأولى قبل أكثر من جولة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بيرنلي على مضيفه بورنموث 3-1 وكريستال بالاس على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0.

المصدر: وكالات