شاهد.. نجم منتخب العراق يضع نفسه في موقف حرج تحت أنظار إبراهيموفيتش

حاول النجم العراقي علي عدنان استعراض مهاراته في تنفيذ ركلات الجزاء، خلال مواجهة جمعت اليوم فريقه فانكوفر وضيفه لوس أنجلوس غالاكسي في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فانكوفر في الدقيقة الأولى من المباراة، ليتكفل علي عدنان بتنفيذها، لكنه فشل في ترجمتها إلى هدف بطريقة مثيرة، بعدما حاول الاستعراض بالقيام بتنفيذ الركلة على طريقة "بانيكا" الشهيرة، حيث سدد الكرة ضعيفة لتصل سهلة إلى أحضان حارس مرمى لوس أنجلوس غالاكسي.

المثير في اللقطة أن محاولة الاستعراض الفاشلة هذه للنجم العراقي، كانت تحت أنظار مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي حسم المباراة لمصلحة فريقه (2-0)، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (71)، بعدما افتتح زميله دانيل ستيريس باب التسجيل، في الدقيقة (63).

وكانت مباراة اليوم أمام لوس أنجلوس، الثانية لعلي عدنان مع فريقه الجديد فانكوفر، بعدما خطف الأنظار في اللقاء الأول وحصل على جائزة رجل المباراة.

يشار إلى أن النجم العراقي انضم قبل أشهر إلى فانكوفر على سبيل الإعارة قادما من أودينيزي الإيطالي.

المصدر: تويتر