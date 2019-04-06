الأخبار السعيدة تتهاطل على أتلتيكو مدريد قبيل مواجهة برشلونة

تلقى أتلتيكو مدريد دفعة هجومية قبل مواجهة مضيفه برشلونة اليوم، في قمة مباريات المرحلة الـ31 من "الليغا"، بعدما تعافى لاعباه، الثنائي ألفارو موراتا ودييغو كوستا، من إصابتين.

وكتب أتلتيكو عبر حسابه الرسمي في تويتر "خبر جيد! تلقى دييغو كوستا وألفارو موراتا التصريح الطبي للمشاركة في مباراة برشلونة".

وتعرض كوستا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز فريقه 4-0 على ألافيس السبت الماضي، وغاب عن انتصار أتلتيكو 2-0 على جيرونا الثلاثاء الماضي، وأظهرت الفحوص الطبية أنه لا يعاني من تمزق عضلي.

أما موراتا، مهاجم ريال مدريد السابق، فقد أصيب في كاحله أمام جيرونا، لكن الفحص الطبي أكد قدرته على المشاركة في موقعة برشلونة.

ويتأخر أتلتيكو بفارق ثماني نقاط عن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، قبل ثماني جولات من نهاية المسابقة، ويحتاج "الروخي بلانكوس" لتحقيق فوزه الأول في معقل برشلونة "كامب نو" منذ 2006، للتمسك بآماله الضعيفة في البقاء في المنافسة.

المصدر: رويترز