إعادة انتخاب الشيخ سلمان رئيسا للاتحاد الآسيوي في غيابه

أعادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، انتخاب الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيسا للاتحاد لولاية جديدة، في غياب هذا المسؤول البحريني المتواجد ببلاده بسبب وفاة والدته.

وأتت تزكية الشيخ سلمان للمنصب الذي يشغله منذ العام 2013، بعد انسحاب منافسيه الآخرين السابقين على الرئاسة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي القطري سعود المهندي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي.

FIFA President Gianni Infantino has hailed the re-election of Asian football chief Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, saying it will help the region move forward in stability. pic.twitter.com/rhpN6m47iE — STN Somali TV (@STNSomali) 6 апреля 2019 г.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جياني إنفانتينو اليوم، الاجتماع التاسع والعشرين للجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الآسيوي، والذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث دعا الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح والدة الشيخ سلمان، التي وافتها المنية الأربعاء الماضي، بحسب الديوان الملكي البحريني.

وقال إنفانتينو إن هذا الرحيل "بالطبع هو مأساة كبيرة لا يمكن للكلمات أن تساعد فيها"، داعيا المشاركين في الجمعية للوقوف دقيقة صمت.

وتابع "كل ما يمكنني طلبه منكم هو الوقوف، التفكير بسلمان، معانقته والقول له إنكم معه"، معتبرا أن القارة الآسيوية تظهر بإعادة انتخابها الشيخ سلمان بالتزكية، اختيارها الوحدة و"الاستقرار".

في المقابل، بعث الشيخ سلمان برسالة اعتذر فيها عن عدم تمكنه من الحضور، مشيرا فيها إلى ما حققه في رئاسة الاتحاد الآسيوي، لاسيما إصلاح المسابقات القارية وتعزيز الشفافية.

وسيبدأ الشيخ سلمان ولاية جديدة من المقرر أن تبقيه في منصبه حتى العام 2023، ليكمل حينها عقدا من الزمن على رأس الاتحاد القاري.

المصدر: وكالات