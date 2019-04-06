 
مباشر

إعادة انتخاب الشيخ سلمان رئيسا للاتحاد الآسيوي في غيابه

الرياضة

إعادة انتخاب الشيخ سلمان رئيسا للاتحاد الآسيوي في غيابه
AFP
إعادة انتخاب الشيخ سلمان رئيسا للاتحاد الآسيوي في غيابه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lomq

أعادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، انتخاب الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيسا للاتحاد لولاية جديدة، في غياب هذا المسؤول البحريني المتواجد ببلاده بسبب وفاة والدته.

وأتت تزكية الشيخ سلمان للمنصب الذي يشغله منذ العام 2013، بعد انسحاب منافسيه الآخرين السابقين على الرئاسة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي القطري سعود المهندي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جياني إنفانتينو اليوم، الاجتماع التاسع والعشرين للجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الآسيوي، والذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث دعا الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح والدة الشيخ سلمان، التي وافتها المنية الأربعاء الماضي، بحسب الديوان الملكي البحريني.

وقال إنفانتينو إن هذا الرحيل "بالطبع هو مأساة كبيرة لا يمكن للكلمات أن تساعد فيها"، داعيا المشاركين في الجمعية للوقوف دقيقة صمت.

وتابع "كل ما يمكنني طلبه منكم هو الوقوف، التفكير بسلمان، معانقته والقول له إنكم معه"، معتبرا أن القارة الآسيوية تظهر بإعادة انتخابها الشيخ سلمان بالتزكية، اختيارها الوحدة و"الاستقرار".

في المقابل، بعث الشيخ سلمان برسالة اعتذر فيها عن عدم تمكنه من الحضور، مشيرا فيها إلى ما حققه في رئاسة الاتحاد الآسيوي، لاسيما إصلاح المسابقات القارية وتعزيز الشفافية.

وسيبدأ الشيخ سلمان ولاية جديدة من المقرر أن تبقيه في منصبه حتى العام 2023، ليكمل حينها عقدا من الزمن على رأس الاتحاد القاري.

المصدر: وكالات

    العناوين

    الأكثر قراءة

     
    شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
    موافق

    هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

    الزوجة لديها "خلل".. قاض بريطاني يرى أن ممارسة الجنس من حقوق الزوج!