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ماينز يمطر شباك فرايبورغ بخماسية في "البوندسليغا"

الرياضة

ماينز يمطر شباك فرايبورغ بخماسية في
twitter@1FSVMainz05
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أمطر فريق ماينز مرمى ضيفه فرايبورغ بخمسة أهداف نظيفة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 28 بالدوري الألماني الممتاز لكرة القدم "البوندسليغا".

وتناوب على خماسية أصحاب الأرض كل من، جان بول بويتيس في (د.20)، وجان فليب ماتيا في (د.25 و33 و77)، وكريم أونيسيو في (د.73).

ورفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر: RT

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