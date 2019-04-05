صلاح يستعيد ذاكرة التهديف ويقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون

قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 3-1، اليوم الجمعة، في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ساوثهامبتون كان البادئ بالتسجيل عبر شين لونغ في (د.9) لكن نابي كيتا أدرك التعادل لليفربول في (د.36) ثم أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في (د.80) قبل أن يسجل جوردان هندرسون الهدف الثالث في (د.86).

أهداف ليفربول ضد ساوثامبتون HD:

كيتا

محمد صلاح

هندرسون

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hxAxyWygoo — ✧ العشق جيـراردي ✧ (@LFC_Oman) 5 апреля 2019 г.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 18 هدفا في الدوري الإنجليزي لينفرد بالمركز الثاني، بفارق هدف خلف سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، وبفارق هدف أمام زميله بالفريق ساديو ماني وهاري كين نجم توتنهام وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال.

وبهذا الفوز الثمين، رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام جاره مانشستر يونايتد، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات