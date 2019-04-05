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صلاح يكسر صيامه التهديفي بهدف "عالمي" في شباك ساوثهامبتون

الرياضة

صلاح يكسر صيامه التهديفي بهدف
Reuters
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أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدف التقدم لفريقه ليفربول 2-1 على نظيره ساوثهامبتون في (د.80)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الهدف الجميل تمكن "مو صلاح" من فك نحس غيابه عن التهديف والذي امتد لأكثر من 830 دقيقة.

واحتفل صلاح بالهدف احتفالا غاضبا بعد الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية بسبب الغياب عن التهديف في المباريات الثماني الأخيرة.

المصدر: RT

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