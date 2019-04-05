للمرة الأولى.. جورجينا تكشف تفاصيل اللقاء الأول مع رونالدو وعاداتها اليومية

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز تفاصيل لقائها الأول بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واعترفت جورجينا البالغة من العمر 25 عاما، في مقابلة لها مع مجلة "Elle" في نسختها الإيطالية، أنها وقعت في غرام رونالدو من النظرة الأولى، عندما التقته في يونيو 2016 للمرة الأولى، في محل راق لبيع الملابس في مدريد، كانت تشتغل فيه.

وقالت جورجينا: "اللقاء الأول مع رونالدو كان في متجر غوتشي حيث كنت أشتغل كمساعدة مبيعات.. بعدها بأيام التقينا مرة أخرى في حفل لإحدى الماركات العالمية، وتحدثنا في جو مريح بعيدا عن أجواء العمل.. وكان الحب من النظرة الأولى هو سيد الموقف".

وقرر الثنائي لاحقا العيش معا، وتجمعهما علاقة منذ 3 سنوات، ولديهما طفلة تدعى ألانا مارتينا.

وتحدثت جورجينا كذلك عن عاداتها اليومية، حيث قالت إن يومها المعتاد يتألف من إيقاظ الأطفال صباحا (لدى رونالدو 3 أطفال آخرين إضافة لطفلته من جورجينا)، وتغيير ملابسهم، وتناول وجبة الإفطار معا قبل اللعب معهم، وإعداد طعام الغداء.

وتابعت "وبعدها نغفو قليلا قبل ممارسة التمرين في الصالة الرياضية، ومشاهدة التلفاز مع كريستيانو قبل الخلود إلى النوم".

وأضافت جورجينا: "المنزل هو مكان عائلتي. بيتي هو المكان الذي أسعد فيه مع أطفالي وشريكي.. منزلنا هو ملاذنا، ومعبدنا مبني بكثير من الحب".

المصدر: mirror