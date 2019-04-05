العراق والسعودية يوقعان محضرا للشروع ببناء المدينة الرياضية في بغداد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم الجمعة، عن الشروع ببناء المدينة الرياضية التي أهداها الملك سلمان بن عبد العزيز للعراق والتي تقع جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة أن "اللجنة التنسيقية في وزارة الشباب والرياضة وقعت مع نظيرتها السعودية محضر الشروع بالعمل في المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين للشباب والرياضيين العراقيين".

RT

وبحسب البيان فإن رئيس اللجنة المشرفة على المشروع عبد الرحمن الحركان قال إن "الزيارات المتكررة التي قامت بها اللجنة المشرفة لتنفيذ هدية ملك السعودية للشباب العراقي إلى المواقع التي تم تحديدها وتم وضع معايير محددة منها الطرق وسعتها لعدد السيارات فضلا عن قربها من مطار بغداد الدولي، وتم تحديد دائرة بنحو 30 كيلو مترا ومعرفة ما يتوفر فيها من فنادق ومستشفيات فضلا عن الماء والكهرباء وغيرها من الضروريات وتم إخضاع المواقع الثلاثة التي تمت زيارتها بمعية الجانب العراقي في بسماية وعلوة الرشيد واليوسفية لهذه المعايير".

وأضاف أن "الجانب السعودي استجاب لمقترح وزير الشباب والرياضة أحمد رياض بأن تكون الهدية السعودية هي مدينة رياضية وليس ملعبا فقط، وتم وضع مكونات وعناصر هذا المقترح بعد دراسته بشكل مستفيض وأعلن ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي رئيس الجانب التنسيقي السعودي مع العراق الموافقة على طلب الأخير، وستكون الهدية السعودية عبارة عن مدينة رياضية".

RT

وأشار الحركان إلى أن "توقيع محضر اللجنة التنسيقية العراقية السعودية وميثاق حوكمة وتنفيذ آليات الشروع بتنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين أولاهما التصميم وطريقة تطويره فضلا عن دور المقاولين العراقيين والسعوديين والمواد المستخدمة والوثيقة التي تم توقيعها تؤطر خطوات العمل التي سنقوم بها والحرص على سير العمل بمواعيد معلومة وبوتيرة ثابتة، وثانيتهما تتضمن إكمال الأمور الإدارية وملكية الأرض حتى إذا ما اكتملت يتم الشروع بالعمل".

المصدر: RT