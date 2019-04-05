ريال مدريد يقترب من أسوأ رقم بتاريخه في موسم للنسيان

اقترب نادي ريال مدريد من معادلة أسوأ أرقامه التاريخية، وذلك بعد تعرضه لـ15 هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ومني الريال الأربعاء الماضي، بهزيمة جديدة على يد نادي فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد يسير هذا الموسم نحو تحقيق رقم سلبي تاريخي، بعد تعرضه لـ15 هزيمة في كافة المسابقات، موزعة بين 9 في الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، وخسارتين في كأس إسبانيا، إضافة لخسارته مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وأصبح الفريق على بعد 4 هزائم فقط من تكرار رقمه السلبي، بتكبد أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد، والذي حققه في موسم 1984-1985، عندما خسر 19 مباراة في مختلف البطولات، كما بات "الميرينغي" على بعد خسارة واحدة من معادلة أسوأ أرقامه في الألفية الجديدة، حيث تعرض لـ16 هزيمة في موسم 2008/2009.

وكانت الهزيمة من فالنسيا، الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عودته من جديد لتدريب ريال مدريد، خلفا للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة، بينما ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وخرج من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

المصدر: وكالات