إشبيلية يتجاوز عقبة ألافيس في الليغا (فيديو)

تغلب إشبيلية على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من روكي ميسا وبابلو سارابيا في الدقيقتين 41 و80 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ألافيس عند 44 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: Sila.tv