السنغالي ماني يتوّج بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بقميص ليفربول
أعلن موقع ليفربول الرسمي، حصول السنغالي ساديو ماني، مهاجم الريدز، على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس الماضي.
وسجل ماني 5 أهداف في 5 مباريات خاضها خلال شهر مارس، ليساعد الريدز في مواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي، بالإضافة للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليظفر بجائزته الفردية الثانية هذا الموسم على مستوى جائزة لاعب الشهر في النادي.
Sadio Mane has been named @StanChart Player of the Month for March. 🏆— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2019
Well deserved, Sadio! 👊👏 pic.twitter.com/Y3Blfhl4Iy
وقال ماني للموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن هذا الشهر يعتبر من أفضل فتراتي الاحترافية، أنا سعيد بهذه الجائزة، لقد كان شهرا مميزا على مستوى الأداء الفردي، وقدمنا جميعا مستوى رائعا في كل مباراة".
وأضاف: "نحاول تقديم شيئا مذهلا للجماهير، أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة سواء من خلال التسجيل، أو صناعة الأهداف لأن هدفنا هو الفوز".
Sadio Mane goal against @FCBayernEN might be great but that pass from Virgil van dijk was on another level.— Go128 (@Go1288) March 27, 2019
Credit to : @ChampionsLeague instagram acc for the video
Follow us @Go1288 for more#go128#go128media#liverpool#bayernmunich#UCL#sadiomane#virgilvandijkpic.twitter.com/AucA6aTDQl
واختار ماني هدفه الأول في بايرن ميونخ بأنه الأفضل له هذا الشهر، قائلا: "رأيت اللاعبين يتجهون نحو المرمى، لذلك قررت تغيير وجهتي، وهو ما حدث بطريقة رائعة".
المصدر: وكالات