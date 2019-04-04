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شاهد.. الفرعون صلاح يدفع ثمن فشله بالتحدي مع نجوم ليفربول

الرياضة

شاهد.. الفرعون صلاح يدفع ثمن فشله بالتحدي مع نجوم ليفربول
Reuters
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قرر محمد صلاح و3 من زملائه في ليفربول الإنجليزي المشاركة في تحد خاص بعد التدريب، وكانت كاميرات الموقع الرسمي للريدز في انتظارهم لالتقاطها.

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وقرر كل من محمد صلاح وأليكس أوكسليد تشامبرلين والهولندي جورجيو فيجنالدوم والكرواتي ديان لوفرين القيام بتحد خاص بمجرد الانتهاء من التدريبات.

ويتمثل التحدي بإصابة العارضة بالكرة، وأول لاعب يصيب العارضة 3 مرات يعتبر الفائز بالمركز الأول والذي كان من نصيب لوفرين، وجاء في المركز الثاني أوكسليد تشامبرلين، والثالث جورجيو، فيما لم يستطع صلاح إصابة العارضة سوى مرة واحدة، فجاء في المركز الرابع والأخير وخسر التحدي، واضطر للقيام بعدد معين من تمارين الضغط لخسارته الرهان.

المصدر: LFC/twitter

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