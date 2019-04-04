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ماكغريغور يتحدث عن الأديان.. وحبيب يرد من جديد

الرياضة

ماكغريغور يتحدث عن الأديان.. وحبيب يرد من جديد
Gettyimages.ru Stephen McCarthy
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حاول المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة أن يمتص موجة الغضب الكبيرة التي تعرض لها بعد أن أهان حجاب زوجة البطل الروسي حبيب نورمحمدوف.

ونشر ماكغريغور اليوم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر ذكر فيها أن الأديان جميعها تدعونا لتقديم أفضل ما لدينا، وصرح بأنه سيعود إلى الحلبة ليلتقي معجبيه من كل الأديان، وجاء في التغريدة: "أريد المضي قدما مع معجبي من جميع الأديان والقوميات، جميع الأديان تدعونا لنقدم أفضل ما عندنا. إنه عالم واحد، وواحد للجميع، سأراكم قريبا في القفص".

ويبدو أن ماكغريغور أدرك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه عندما قام بنشر صورة لحبيب برفقة زوجته، وتظهر فيها هذه الأخيرة بفستان زفاف أبيض مصنوع من قماش سميك يغطي وجهها ورأسها وكل أطرافها، وعلق عليها ماكغريغور: "زوجتك منشفة"، في إشارة ربما إلى أن زوجة حبيب تبدو في فستانها الأبيض كمنشفة معلقة.

وسرعان ما حذف البطل الإيرلندي هذه الصورة من حسابه.

ويرى الكثير من المتابعين أن ماكغريغور اليوم تعمد الحديث عن الأديان بأنها جميعا تهدي إلى تقديم الأفضل، لامتصاص الغضب الكبير الذي اعتبره الكثير حول العالم إهانة للحجاب بشكل عام.

ولم يتأخر رد حبيب على الإهانة حيث نشر تغريدة في حسابه جاء فيها: "إذا كنت تظن أنك بإهانتك لديانة أخرى ستكون بأمان، فأنت مخطئ".

كما نشر حبيب تغريدة ثانية، قال فيها: " مُغتصب، أنت مُغتصب، أنت منافق غير مسؤول عن أفعالك. العدالة سوف تتفوق عليك، سنرى ذلك".

وتلاحق اتهامات بالاعتداء الجنسي ماكغريغور، بعد أن قدمت فتاة في ديسمبر 2018 شكوى باعتداء المقاتل الإيرلندي عليها جنسيا.

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يذكر أن الروسي نورمحمدوف، تغلب على ماكغريغور، في أكتوبر 2018، في نزالهما الشهير على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: eurosport.ru

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