حسام حسن يتلقى عرضا لقيادة منتخب كبير في كأس إفريقيا

أكد المصري حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة لكرة القدم، تلقيه عرضا للإشراف على تدريب منتخب السنغال، في بطولة كأس إفريقيا المزمع إقامتها الصيف المقبل في مصر.

وقال حسن في مؤتمر صحفي عقده أمس بعد نهاية مباراة فريقه والزمالك (0-1)، في الأسبوع الـ24 من الدوري المصري لكرة القدم، إنه تلقى عرضا لتدريب السنغال.

وأشار إلى أنه لن يرحل إلا بإذن من رئيس نادي سموحة: "في حالة موافقته سأعقد مؤتمرا صحفيا أوضح فيه كافة التفاصيل".

وأشرف حسن على تدريب مجموعة من الأندية المصرية كالزمالك، ومصر المقاصة، وبيراميدز، قبل أن يحط رحاله في سموحة.

المصدر: وكالات