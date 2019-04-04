ماكغريغور يعلن عودته للحلبة بعد 9 أيام من اعتزاله

نشر المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة رسالة اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي في تويتر تحدث فيها عن نيته العودة إلى حلبات النزال.

وقال ماكغريغور في تغريدته: "أريد المضي قدما مع معجبيَ من جميع الأديان والقوميات، جميع الأديان تدعونا لنقدم أفضل ما عندنا. إنه عالم واحد، وواحد للجميع، سأراكم قريبا في القفص".

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019

وفي الـ26 من مارس الماضي (أي قبل 9 أيام فقط) أعلن ماكغريغور اعتزاله الفنون القتالية المختلطة والابتعاد نهائيا عن الرياضة، ولكن قراره لم يأخذه الكثير من المتابعين بجدية، كونها المرة الثانية التي يعتزل فيها.

وسبق لماكغريغور أن أعلن اعتزاله في مارس 2016 بعد خسارته أمام الأمريكي نات دياز، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود إلى الحلبات ويفوز في نزال ثأري على دياز في أغسطس من العام ذاته.

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وجاء توقيت إعلان ماكغريغور عن اعتزاله الثاني، في الفترة التي تحدثت فيها العديد من التقارير عن نزال ثأري بينه وبين حامل لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف والذي تغلب على الإيرلندي في نزالهما الشهير منذ خمسة أشهر على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر الماضي.

ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: RT